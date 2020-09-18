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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13Заразились
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В августе на коронавирус пришлось более 10% в структуре смертности в Москве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По оперативным данным, в августе в столице зарегистрировано 10 969 смертей, что на 1367 случаев больше, чем годом ранее. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в пятницу.

"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% – чем в июне", - рассказал представитель пресс-службы.

Из этих данных следует, что на коронавирус в августе пришлось более 10% в структуре смертности в Москве.

По данным мэрии, от коронавируса как основной причины в августе умер 431 человек. Это на 42% меньше, чем в июле (742), и почти в четыре раза меньше, чем в июне (1605).

По информации департамента, 916 человек в августе умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом COVID оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 453 случаях.

Департамент здравоохранения также сообщил об общей летальности от коронавируса в Москве за весь период пандемии. Этот показатель составил 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 5% - с учетом всех случаев, когда COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

По данным на 18 сентября, за весь период пандемии в Москве скончались 5033 человека.

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