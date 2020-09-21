"Петровакс" получит в ноябре первые результаты российских испытаний вакцины от COVID-19

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В компании "Петровакс" ожидают в ноябре предварительные результаты третьей фазы клинических исследований китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCoV на российских добровольцах.

"Через 28 дней после начала вакцинации проводится оценка по иммуногенности у каждого из вакцинированных. С учетом количества участников, предварительные результаты исследования следует ожидать в ноябре", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник стало известно, что в сентябре в Москве первая группа российских добровольцев была привита китайской вакциной от коронавируса в рамках третьей фазы международных клинических испытаний. Вакцину Ad5-nCoV создали сотрудники CanSino Biologics Inc. ("CanSinoBIO"), Пекинского института биотехнологий и Академии военно-медицинских наук.

Первые добровольцы сейчас чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций ни у кого пока не выявили, рассказали в "Петроваксе".

Там уточнили, что по клиническому регламенту участники исследования будут находиться под непосредственным наблюдением в течение первых 28 дней после вакцинации и должны будут пройти четыре промежуточных очных осмотра в лечебных центрах. Всего наблюдение за ними будет продолжаться полгода.

В России пробную вакцинацию в рамках этого исследования пройдут 625 добровольцев в восьми лечебных учреждениях в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Екатеринбурге. "Петровакс" продолжает вести запись добровольцев.