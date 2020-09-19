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Минчанина заподозрили в намерении отравить милицию и ОМОН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Белорусская милиция подозревает жителя Минска Степана Латыпова в намерении применить химические препараты против сотрудников милиции, ОМОНа и других сотрудников правоохранительных органов. Мужчина уже арестован по статье об организации массовых беспорядков, сообщается в сюжете государственного телеканала "Беларусь-1", который ссылается на МВД Белоруссии.

"С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях Степана применить химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, сведения о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов", - заявил в сюжете человек, на одежде которого было написано ГУБОПиК. В кадре он появляется спиной к зрителю, его имя не называется.

Он также утверждает, что Латыпов планировал "обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя".

Кроме того, по данным анонимного сотрудника правоохранительных органов, минчанин "через интернет-мессенджеры и социальные сети занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления". Кроме того, он являлся одним из организаторов несанкционированных акций в столице "по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, мурала".

Сюжет аналогичного содержания появился и на других белорусских госканалах.

По информации телеканала ОНТ, в отношении Латыпова уже возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Кроме того, его подозревают в организации незаконного канала поставки на территорию страны химических веществ под видом товаров народного потребления.

Белоруссия Минск Степан Латыпов

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