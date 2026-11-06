Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

Выступление Роджера Уотерса в Болонье (Италия) в 2018 году Фото: Roberto Finizio/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Британская рок-группа Pink Floyd выпустит юбилейное переиздание альбома Animals по случаю 50-летия его выхода. Релиз намечен на 22 января 2027 года, сообщается на официальном сайте коллектива.

Альбом будет доступен в нескольких форматах, включая коллекционный бокс-сет, виниловые пластинки, компакт-диски, Blu-ray и цифровую версию.

В состав юбилейного издания войдут ранее не публиковавшиеся студийные записи, в том числе неизвестная композиция Роджера Уотерса Young Nicholas Jon, а также ранние версии песен Sheep и Dogs. Кроме того, поклонникам станет доступна концертная запись выступления Pink Floyd в Окленде 9 мая 1977 года.

Бокс-сет также будет включать книгу объемом 64 страницы с новыми комментариями писателя Джонатана Летема, интервью с автором концертной записи Райнхардом Хольвайном и архивными фотографиями, посвященными работе над альбомом, созданию знаменитой обложки с надувной свиньей над электростанцией Баттерси и мировому турне группы.

Одновременно Pink Floyd представила одну из архивных записей, вошедших в переиздание, - ранее не издававшуюся радиоверсию композиции Sheep (Original Radio Edit), подготовленную в 1977 году.

Альбом Animals, выпущенный в январе 1977 года, считается одной из самых политически острых работ Pink Floyd. Концепция пластинки основана на аллегорическом разделении общества на "свиней", "собак" и "овец" и вдохновлена романом Джорджа Оруэлла "Скотный двор".