КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами.

Согласно им, организации, связанные с Северной Кореей, отмыли более $174,8 млн в течение нескольких лет. Причем операции проходили через американские банки, включая JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon.

Документы охватывают период с 2008 по 2017 год, в течение которого администрации Барака Обамы и Дональда Трампа неуклонно ужесточали санкции против Северной Кореи.

Но несмотря на это Пхеньяну все-таки удавалось обойти санкции, часто при помощи китайских компаний.

Так, в одном случае руководитель китайской компании Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла деньги через Китай, Сингапур, Камбоджу, США и ряд других стран в КНДР. Компании удалось легализовать $ 85,6 млн.

Согласно отчетности JPMorgan Chase, с 2011 по 2013 год через банк прошли сделки на сумму $ 89,2млн, которые принесли пользу 11 компаниям и частным лицам, связанным с Северной Кореей.

Документы, с которыми ознакомился канал, являются частью FinCEN Files, совместного проекта международного консорциума журналистов-расследователей, BuzzFeed News и NBC News. В рамках проекта были изучены секретные документы о подозрительной деятельности, поданные банками в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов, известную как FinCEN, а также другие следственные документы.