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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

"TUI Россия" продолжила работу после приостановки продаж TUI Group

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Европейский туристический холдинг TUI Group прекратил продажу туров, круизов и оказание услуг из-з коронавируса и в соответствии с правительственными рекомендациями. Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.

Эпидемия коронавируса

В TUI Group сложившуюся ситуацию назвали беспрецедентной. Компания решила подать заявку на получение субсидий от государства для поддержки бизнеса до возобновления деятельности.

Гендиректор "TUI Россия" Тарас Демура заявил "Интерфаксу", что решения их акционера касаются только европейских компаний, российская компания является отдельным юридическим лицом и руководствуется собственным планом действий, который согласовывает со своим основным учредителем - российской компанией "Севергрупп".

Ранее 16 марта стало известно, что Российский союз туриндустрии (РСТ) направил в администрацию президента просьбу поддержать отрасль в связи с коллапсом. Об этом рассказал президент объединения Андрей Игнатьев.

"Меры по нераспространению эпидемии практически парализовали продажи туров в сфере выездного, въездного и детского туризма, привели к аннуляции множества уже заключенных договоров и задержке взаиморасчетов между участниками туристического рынка, включая возврат средств по всей цепочке формирования и реализации турпродукта", - сказал он.

По его словам, у более чем 4500 туроператоров и более 20 000 турагентств заканчиваются деньги на выплату зарплаты сотрудникам, уплату налогов и сборов, аренду помещений, не лучше положение и у отельеров.

РСТ предложил властям ввести временный мораторий для организаций турбизнеса, санаторно-курортных организаций и гостиничного хозяйства на уплату налогов и платежей в социальные фонды, в том числе в "Турпомощь", выделить им деньги из Резервного фонда России и субсидировать процентную ставку по кредитам не только на новое строительство и реконструкцию гостиниц, но и на обеспечение оборотных средств.

РСТ также просит срочно внести поправки в статью 14 закона о туристской деятельности, которые позволяли бы компаниям, если турист расторгает с ними договор из-за угрозы безопасности или форс-мажора, возмещать клиенту не полную стоимость турпродукта, а за вычетом фактически понесенных и подтвержденных туроператором затрат.

Хроника коронавируса. Март.

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