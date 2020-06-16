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Крупнейший туроператор Европы планирует в июле открыть 50% отелей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, объявила о частичном возобновлении летней туристической программы. В начале июня она откроет около половины своих отелей. В зависимости от смягчения карантинных мер в разных странах их может открыться больше.

Экономический кризис

В июне принимать постояльцев начали гостиницы TUI в Германии и Австрии.

Компания также с июля планирует постепенно возобновлять рейсы из Германии, Швейцарии и стран Бенилюкса в такие страны, как Испания, Греция, Кипр, Италия, Хорватия, Болгария и Португалия.

Позднее группа рассчитывает возобновить выездной туризм из Великобритании и стран Северной Европы. Компания будет запускать продажу туров с вылетом из других стран по мере смягчения ограничений на поездки по всему миру.

Также TUI постепенно перезапустит круизы и начнет с коротких круизов по Северному и Балтийскому морям.

TUI уже продала около 25% летних путевок. Средняя цена продажи выросла на 14%. Компания зафиксировала существенный рост бронирований в связи со смягчением ограничений на передвижения между странами ЕС.

TUI приостановила продажу туров в середине марта из-за вспышки коронавируса.

Акции компании во вторник дорожают на 7,7%.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 27 января – 16 июня 2020 годаЭкономический кризис
TUI Group Европа Германия Австрия коронавирус

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