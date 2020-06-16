Крупнейший туроператор Европы планирует в июле открыть 50% отелей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, объявила о частичном возобновлении летней туристической программы. В начале июня она откроет около половины своих отелей. В зависимости от смягчения карантинных мер в разных странах их может открыться больше.

В июне принимать постояльцев начали гостиницы TUI в Германии и Австрии.

Компания также с июля планирует постепенно возобновлять рейсы из Германии, Швейцарии и стран Бенилюкса в такие страны, как Испания, Греция, Кипр, Италия, Хорватия, Болгария и Португалия.

Позднее группа рассчитывает возобновить выездной туризм из Великобритании и стран Северной Европы. Компания будет запускать продажу туров с вылетом из других стран по мере смягчения ограничений на поездки по всему миру.

Также TUI постепенно перезапустит круизы и начнет с коротких круизов по Северному и Балтийскому морям.

TUI уже продала около 25% летних путевок. Средняя цена продажи выросла на 14%. Компания зафиксировала существенный рост бронирований в связи со смягчением ограничений на передвижения между странами ЕС.

TUI приостановила продажу туров в середине марта из-за вспышки коронавируса.

Акции компании во вторник дорожают на 7,7%.