Очередной запуск спутников OneWeb ракетой "Союз" запланировали на декабрь

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Следующий старт российской ракеты "Союз" со спутниками OneWeb планируется осуществить в декабре текущего года, сообщила в понедельник компания-оператор Arianespace.

"Мы возобновляем запуски для вывода на орбиту спутников OneWeb. Следующий запуск "Союза" намечен уже на декабрь 2020 года, - говорится в сообщении. - До 2022 года планируется осуществить в общей сложности 16 миссий с космодрома Куру, Байконура и Восточного".

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

В мае заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность использования услуг OneWeb для улучшения обеспечения связью военных в Арктике. По его словам, в этой связи Пентагон планирует оказать OneWeb финансовую поддержку.

"Что касается OneWeb, мы продолжаем работать, - сказал он 13 мая на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния). - Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с Конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами (пандемией коронавируса - ИФ)".

Томпсон сообщил, что в настоящее время Пентагон рассматривает список инвестиций в космические компании, в том числе OneWeb, которые нуждаются в быстрых и решительных действиях. Эти вложения необходимы для того, чтобы новые космические технологии оставались в распоряжении США и "не стали добычей потенциальных противников", подчеркнул он.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 спутника, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.

В настоящее время Космические силы США используют всего два полярных спутника для обеспечения безопасной и устойчивой к помехам военной связи. Однако коммерческие спутниковые провайдеры предоставляют значительно большие возможности, в которых остро нуждается Пентагон.