Пентагон попробует спасти обанкротившуюся спутниковую компанию OneWeb

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США попробует помочь обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb, сообщил во вторник заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон.

Пентагон рассматривает возможность воспользоваться услугами OneWeb, чтобы улучшить качество связи военных в Арктике. Для этого может потребоваться финансовая помощь спутниковой компании.

Томпсон сказал, что Пентагон будет просить Конгресс помощи не только для OneWeb, но и для других обанкротившихся коммерческих космических компаний. Многие из них столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса. Сейчас американские военные рассматривают список космических компаний, которые нуждаются в быстрой помощи. Их хотят сохранить на плаву, чтобы космические технологии не перекупили потенциальные противники США.

Сейчас OneWeb пытается продать свой бизнес в рамках процедуры банкротства. Ее представители уже сообщали о неудачных попытках получить финансирование. Все сорвалось из-за пандемии. По данным западных СМИ, китайские компании уже предложили OneWeb свою финансовую поддержку.

Компания вывела на орбиту 74 интернет-спутника, обеспечив глобальное покрытие. Она запланировала построить сеть из 44 наземных станций. Более половины уже построены или близки к этому.

Космические силы США используют всего два полярных спутника для безопасной и устойчивой к помехам военной связи. Коммерческие спутниковые провайдеры предоставляют значительно большие возможности, в которых остро нуждается Пентагон.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также "Куру" во Франузской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 миллиарда.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов. Из-за банкротства OneWeb часть пусков Роскосмоса в этом году оказалась под угрозой срыва.