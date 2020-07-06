Британское правительство и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

Это позволит компании продолжить строительство глобальной группировки интернет-спутников

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании и индийская телекоммуникационная компания Bharti Global Ltd. вложат $1 млрд в покупку спутникового оператора OneWeb и в возобновление операций компании. Британское государство вложит в проект $500, уточнил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

Британские власти будут иметь решающий голос в вопросах, касающихся потенциальной будущей продажи OneWeb и доступа других стран к ее технологиям.

Сделка позволит OneWeb, которая занимается разработкой спутниковых технологий в Великобритании и США, реализовать планы по созданию глобальной группировки спутников, сообщили британские власти. В конце марта компания подала в США заявление о банкротстве, объяснив, что не сумела найти финансирование для запуска спутников.

Сейчас OneWeb назвала хорошим предложение консорциума инвесторов, и выразила надежду, что эта схема позволит ей выйти из банкротства с большим объемом финансирования. OneWeb намеревается возобновить операции как можно скорее. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2020 года, ее должен одобрить суд США по банкротствам, а также регуляторы.