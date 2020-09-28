Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Вечно молодой Киану Ривз, экзопланета "π-Земля" и как определить среди крыс любителей щекотки

Актер Киану Ривз Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Астрономы открыли "π-Землю" — экзопланету K2-315b, сравнимую по размерам с нашей планетой, которая вращается вокруг маломассивного красного карлика. Планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня, поэтому ей и дали неофициальное название "π-Земля". Она малопригодна для существования жизни – расчетная температура ее поверхности около 450 кельвинов. Но астрономы считают, что она является одной из немногих известных экзопланет земного типа, которая может иметь теплую атмосферу, пригодную для исследований при помощи будущего космического телескопа "Джеймс Уэбб".

- У детей в возрасте двух-трех лет происходит резкое изменение функций сна. До этой возрастной границы основная задача сна заключается в переработке и усвоении новой информации, построении нейронных связей и реорганизации имеющихся. После этой границы – в центре стоит задача восстановления и выведения продуктов обмена, накопленных за день.

- Коллаборация Телескопа горизонта событий опубликовала результаты анализа данных наблюдений за сверхмассивной черной дырой в галактике М87 в течение восьми лет. Ученые подтвердили стабильность диаметра тени, а также увидели изменения ее яркости, что согласуется с теоретическим предсказаниями.

- Нидерландские врачи предложили разделить ревматоидный артрит на две разновидности. Хоть симптомы и схожие, но возникают они по разным причинам и лечить их следует тоже по-разному. К таким выводам исследователи пришли, изучив истории болезни более тысячи пациентов.

- А датские врачи предположили, что болезнь Паркинсона может развиваться по двум типам. При одинаковых клинических показателях степень повреждения нервных клеток может различаться. У одних людей больше страдали нейроны в головном мозге, а у другой – в кишечнике и сердце.

- Ультразвуковой писк, который крысы издают во время щекотки, оказался надежным индикатором положительных эмоций. Чем больше таких сигналов издает грызун, тем сильнее ему нравится щекотка. В то же время не все крысы любят, когда до них дотрагиваются.

- Разглядывание фотографий часто сопровождается оптическим обманом: например, нам может казаться, что актер Киану Ривз выглядит вечно молодым. Стоит ли верить своим глазам и всегда ли за молодой внешностью скрываются столь же молодые внутренние органы? В этом материале говорится о том, на какие признаки ориентируются люди, когда пытаются определить возраст человека "на глаз", почему нейросети оказались лучше нас в этом вопросе и правда ли молодой внешний вид говорит о молодости организма.

- После полутора лет совещаний Международная комиссия по клиническому применению генетического редактирования выпустила 200-страничный отчет и 11 рекомендаций для ВОЗ. Клонирование людей запретили раз и навсегда. Случится ли то же самое с редактированием генома? В N+1 прочитали рекомендации международной комиссии ученых и сделали свои прогнозы.