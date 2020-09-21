Тихановская призвала к международному посредничеству для диалога Лукашенко и оппозиции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европарламентариев рассмотреть возможность создания международной коалиции для переговоров между президентом Александром Лукашенко и Координационным советом белорусской оппозиции.

"У меня к вам просьба. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы создать международную коалицию, чтобы способствовать ведению переговоров между Лукашенко и белорусским народом, который представляет национальный Координационный совет", - сказала Тихановская на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в понедельник.

Она также призвала провести расследование в связи нарушением прав человека по отношению к протестующим в Белоруссии и ввести санкции против виновных в рамках "акта Магнитского".

"Рассмотрите возможность проведения уголовного расследования против тех, кто участвовал в нарушениях прав человека и соответствующих преступлениях, таких как насилие и пытки. Я составила список людей, которые участвовали в жестком подавлении протестов. Санкции против этих людей могли бы быть приняты в рамках Акта Магнитского ЕС", - сказала Тихановская.