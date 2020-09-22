Суд оставил под арестом белорусского оппозиционера Илью Салея

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Партизанский суд в Минске отклонил жалобу защиты члена Координационного совета Ильи Салея на решение о его аресте. Он останется под стражей, решила судья Наталья Дедкова.

Суд рассматривал жалобу защиты в здании Минского городского суда. 21 сентября здесь же была оставлена без удовлетворения жалоба на заключение под стражу члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Юрист избирательного штаба Виктора Бабарико, адвокат оппозиционера Марии Колесниковой Илья Салей был задержан 9 сентября. 11 сентября он был арестован.

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Салей и юрист Максим Знак арестованы по уголовному делу о призывах к действиям, приносящим ущерб безопасности государства. Дело было возбуждено по факту создания Координационного совета оппозиции. Знак и Колесникова состоят в президиуме совета. Их арестовали 9 сентября. В Следственном комитете Белоруссии отмечали, что есть доказательства, что отдельные члены оппозиционного КС пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.

Белорусские правозащитные организации признали всех троих политзаключенными.