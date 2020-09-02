Песков подтвердил, что Путин выступит в сентябре на Генассамблее ООН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку видеовыступления главы российского государства Владимира Путина на Генассамблее ООН.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря в среду была поднята тема разосланного ООН предварительного списка выступающих на Генассамблее, в котором оказался Путин. Согласно списку, российский президент должен выступить 22 сентября. Пескова спросили, действительно ли такое видеовыступление готовится.

"Действительно, председательствующая сторона на Генассамблее как раз выступила с инициативой с учетом эпидемиологической ситуации и предложила, чтобы главы государств выступили посредством записи таких своих выступлений. Также приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится", - сказал Песков.

Он отметил, что речь идет о "двадцатых числах". Пресс-секретарь добавил, что выступление на Генассамблее ООН - это серьезное дело, которое требует времени на подготовку.