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В Белом доме напомнили, что решительно осуждают отравление Навального

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты решительно осуждают отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь президента Кейли Макэнани.

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"США, как председатель в G7, при поддержке наших стран-партнеров G7 жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление", - заявила Макэнани.

"Германия проинформировала G7 относительно клинических и токсикологических выводов, к которым пришли эксперты специальной немецкой лаборатории, что господин Навальный стал жертвой нападения при помощи нервнопаралитического вещества, разработанного в России", - напомнила она.

Пресс-секретарь отметила, что применение химического оружия неприемлемо ни в каких обстоятельствах.

На вопрос журналиста о том, какой будет реакция США, Макэнани заявила, что никогда позиция Вашингтона по отношению к России не была жестче, чем при администрации Трампа, указав на то, что США в качестве ответа на действия России уже высылали дипломатов и вводили санкции.

США Алексей Навальный

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