Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник не стал рассуждать перед прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы поговорим об этом в другой раз", – сказал он американским журналистам, отвечая на вопрос одного из них о том, "кто отравил Навального".

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится.

"Я совсем не буду доволен, если так все и было", – заявил тогда Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что "все выглядит так, будто это – правда".

Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва 20 августа. Из-за этого пилотам пришлось посадить самолет в Омске, где местные врачи реанимировали Навального. Через несколько дней его отправили в берлинскую клинику Charite. После обследования немецкие врачи сделали вывод, что Навального отравили разновидностью газа "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти расследовать отравление.