Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 935 011+250 010

Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник не стал рассуждать перед прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы поговорим об этом в другой раз", – сказал он американским журналистам, отвечая на вопрос одного из них о том, "кто отравил Навального".

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится.

"Я совсем не буду доволен, если так все и было", – заявил тогда Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что "все выглядит так, будто это – правда".

Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва 20 августа. Из-за этого пилотам пришлось посадить самолет в Омске, где местные врачи реанимировали Навального. Через несколько дней его отправили в берлинскую клинику Charite. После обследования немецкие врачи сделали вывод, что Навального отравили разновидностью газа "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти расследовать отравление.

Дональд Трамп Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Помпео сообщил о работе над коалицией против "Северного потока 2"

Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках на 1 трлн евро

Лавров объяснил приостановку РФ и Турцией патрулирования трассы в Идлибе

Трамп подписал указ о санкциях против поставщиков оружия Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов
Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');