США призвали власти Белоруссии освободить политтехнолога Шклярова

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти призывают Минск немедленно освободить политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в конце июля в Гомеле, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.

"Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Белоруссии почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье", - говорится в сообщении О'Брайена в твиттере.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Себя он позиционировал как "американского, немецкого и российского политического консультанта, политтехнолога, советника избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.