Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

США призвали власти Белоруссии освободить политтехнолога Шклярова

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти призывают Минск немедленно освободить политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в конце июля в Гомеле, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.

"Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Белоруссии почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье", - говорится в сообщении О'Брайена в твиттере.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Себя он позиционировал как "американского, немецкого и российского политического консультанта, политтехнолога, советника избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

США Белоруссия Виталий Шкляров

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Le Monde узнала детали телефонной беседы Путина и Макрона о Навальном

Сноуден опроверг сообщения о готовности выплатить властям США $5 млн

Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на случившееся с Навальным

Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на случившееся с Навальным

Путин предложил юридически запретить размещать оружие в космосе

РФ бесплатно предоставит вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

РФ бесплатно предоставит вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

В Швеции впервые с 1944 года не будут лично вручать Нобелевские премии

В Швеции впервые с 1944 года не будут лично вручать Нобелевские премии

Эрдоган призвал не игнорировать права Турции на ресурсы востока Средиземноморья

Трамп выступил с самым коротким из своих обращений к Генассамблее ООН

Трамп выступил с самым коротким из своих обращений к Генассамблее ООН
Выборы в США - 2020

В Facebook начали готовиться к возможным беспорядкам после выборов в США

В Facebook начали готовиться к возможным беспорядкам после выборов в США

Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19

Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');