Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Антон Гашинский.

"С 8 сентября у Виталия держится температура 39 градусов, озноб и кашель, но делать тест на коронавирус и флюорографию ему отказываются. Кроме того, у него переломан палец, но об обстоятельствах перелома он не говорит - растерялся, сказал, что расскажет потом", - сказал Гашинский.

Врача к Шклярову, по словам адвоката, вызвали только через три дня. Из лекарств выдавали только Ибупрофен.

Гашинский отметил, что во время последней встречи его подзащитный был "сильно напуган".

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статье предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Основной соперницей Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская - жена содержащегося под стражей блогера Сергея Тихановского. Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву.