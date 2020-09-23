В Минске задержаны несколько участников протестов против инаугурации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В среду, в день неожиданной инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонии. Как сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, они задержаны в рамках административного процесса.

После инаугурации в Минске начались стихийные акции протеста, сообщает TUT.BY. По сведениям портала, в них участвуют в основном студенты, в некоторых районах города выстраиваются так называемые "цепочки солидарности".

Соперница Лукашенко по президентским выборам, бывший главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская в своем телеграм-канале назвала инаугурацию фарсом и высказала мнение, что в этот день "Лукашенко просто ушел на пенсию".

"Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению", - считает она.

Тихановская вскоре после выборов была вынуждена покинуть Белоруссию. Ее штаб инициировал создание в Белоруссии Координационного совета оппозиции как структуры по организации передачи власти.

Также вынужденно уехавший из страны бывший дипломат и член Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал к бессрочной акции протеста с требованием новых выборов.

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - отметил Латушко.

Власти Белоруссии считают Координационный совет незаконной организацией. Почти все члены совета или находятся под стражей, или уехали из страны.

В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет право бросить белорусов.