В Минске на улицы начали выходить недовольные инаугурацией Лукашенко

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции, выступающие против инаугурации Александра Лукашенко, начинают собираться в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков людей с бело-красно-белой символикой (используется сторонниками оппозиции - ИФ) замечены возле метро "Фрунзенская", еще несколько десятков людей движутся от станции "Немига" в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собирается у ТЦ "Галерея".

Тем временем, сотрудники силовых структур, начавшие устанавливать металлические ограждения вокруг площади Независимости, сняли их и покинули площадь.

На Октябрьской площади рядом с Дворцом спорта дежурят усиленные патрули. Туда также подвезли заградительные приспособления и колючую проволоку.

Рядом с площадью стоят до 10 автозаков. Еще один автобус с силовиками дежурит на пересечении проспекта Независимости и улицы Комсомольской. Также усиленные патрули дежурят рядом с площадью Свободы и рядом со стелой "Минск город-герой", там припаркованы автобусы с милиционерами. Пока сотрудники правоохранительных органов никого не задерживают.

Ранее официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила "Интерфаксу", что белорусская милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям. По ее словам, силовики будут действовать "с учетом изменения обстановки".

Как сообщалось, в среду, в день инаугурации Лукашенко, уже было задержано несколько человек. В белорусской столице проходят стихийные несанкционированные мероприятия.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.