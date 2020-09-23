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В Минске на улицы начали выходить недовольные инаугурацией Лукашенко

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции, выступающие против инаугурации Александра Лукашенко, начинают собираться в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков людей с бело-красно-белой символикой (используется сторонниками оппозиции - ИФ) замечены возле метро "Фрунзенская", еще несколько десятков людей движутся от станции "Немига" в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собирается у ТЦ "Галерея".

Тем временем, сотрудники силовых структур, начавшие устанавливать металлические ограждения вокруг площади Независимости, сняли их и покинули площадь.

На Октябрьской площади рядом с Дворцом спорта дежурят усиленные патрули. Туда также подвезли заградительные приспособления и колючую проволоку.

Рядом с площадью стоят до 10 автозаков. Еще один автобус с силовиками дежурит на пересечении проспекта Независимости и улицы Комсомольской. Также усиленные патрули дежурят рядом с площадью Свободы и рядом со стелой "Минск город-герой", там припаркованы автобусы с милиционерами. Пока сотрудники правоохранительных органов никого не задерживают.

Ранее официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила "Интерфаксу", что белорусская милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям. По ее словам, силовики будут действовать "с учетом изменения обстановки".

Как сообщалось, в среду, в день инаугурации Лукашенко, уже было задержано несколько человек. В белорусской столице проходят стихийные несанкционированные мероприятия.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Александр Лукашенко Белоруссия Минск

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