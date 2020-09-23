Власти Германии не признали Лукашенко президентом Белоруссии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и после инаугурации, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность", - сказал Зайберт в Берлине.

По его словам, выборы были не свободные и не демократические, а Германия ждет от белорусского лидера по-прежнему следующего: "Лукашенко и его аппарат власти должны прекратить использовать жестокое насилие против мирных демонстрантов". Кроме этого, необходимо отпустить политических заключенных и прекратить пытки в тюрьмах, сказал Зайберт.

Выход из белорусского кризиса Зайберт видит в национальном диалоге.

В среду а Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко, которая заранее не анонсировалась.