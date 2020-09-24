Президент Украины отменил визит в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в октябре в Белоруссию для участия в Третьем форуме регионов Украины и Белоруссии, который планировался в городе Гродно 8-9 октября.

"Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Ранее посол Белорусии на Украине Игорь Сокол сообщил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре с участием Зеленского.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня белорусский посол Игорь Сокол в ходе встречи с замруководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко Владимиру Зеленскому посетить руспублику с официальным визитоми принять участие в III Форуме регионов.

Ситуация в Белоруссии и "тайная" инаугурация

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей. Вскоре после этой церемонии ряд стран, в том числе Германия и США, заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства. "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в твиттере.