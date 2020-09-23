Милиция применила водометы для разгона протестующих в Минске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов используют спецсредства для разгона участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применили для разгона людей водометы. Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы сообщили агентству, что силовики задержали порядка 10 человек.

По информации корреспондента "Интерфакса, порядка 1,5-2 тыс. протестующих ранее заняли площадь перед входом в музей у стелы "Минск город-герой".

Однако к стеле стянулись военные. Они оттеснили людей на проезжую часть проспекта Победителей. На проспект вышли люди в черном камуфляже и начали задерживать протестующих.

Сама площадь перед музеем оцеплена военными. Движение по проспекту перекрыто.

Ранее сообщалось, что участники акции, выступающие против инаугурации Александра Лукашенко, собираются в центре Минска.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии ранее в среду, 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Инаугурация заранее не анонсировалась.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.