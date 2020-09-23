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Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Среди участников несанкционированной акции протеста в центре Минска есть пострадавшие от применения водометов.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, пострадали, как минимум, два человека, среди них пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали скорую помощь. Другая женщина также сидит на обочине с разбитой головой.

Между тем, милиция продолжает задержания в разных частях центра Минска. Как передает корреспондент "Интерфакса", людей задерживают у Дворца спорта на Октябрьской площади. Проспект Победителей, улица Кальварийская и ряд других перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.

Тем временем, участники протестов против инаугурации Александра Лукашенко перекрывают улицы в центре белорусской столицы. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение. Водители сигналят им в поддержку и аплодируют.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила "Интерфаксу", что в центре Минска задержаны более 10 участников несанкционированных акций протеста. По ее словам, количество задержанных уточняется. Официальный представитель ГУВД также сообщила, что пока не располагает информацией о пострадавших в ходе акции.

Тем временем одна из станций метро в Минске, где проходит акция протеста против инаугурации Лукашенко, временно закрыта для пассажиров.

"В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро "Немига". Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении Минского метрополитена в телеграм-канале.

Как сообщалось, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Лукашенко.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Минск Белоруссия Александр Лукашенко

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