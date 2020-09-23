Посольство РФ в Софии пригрозило ответом на высылку дипломатов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ в связи с высылкой из Болгарии двух дипломатов, заявили в посольстве РФ в Софии.

"Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.

Там отметили, что 23 сентября советник-посланник посольства России в Софии был приглашен в МИД Болгарии, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч.1 ст.9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников торгового представительства "persona non grata".

"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений. Сотрудники покинут страну пребывания в указанный в ноте срок", - указали в российском посольстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Их вышлют из страны.