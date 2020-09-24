Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU -Российские дипломаты, которых высылают из Болгарии по обвинению в шпионаже, это заместитель торгового атташе Сергей Николашин и Вадим Быков, пишет издание "24 часа", ссылаясь на два независимых источника.

По сведениям издания, они могли заниматься сбором засекреченной информации о планах по перевооружению болгарской армии, о новейших вооружениях и, в частности, о самолете F16/блок 70.

Есть подозрения, что они могут быть связаны с частыми взрывами на болгарских военных заводах, продолжает издание.

Также они выявляли и пытались наладить контакты с ключевыми чиновниками болгарского Минобороны, от которых зависят вопросы обеспечения войск и заключения контрактов с другими странами, утверждает издание. "24 часа" отмечает, что Болгария входит в НАТО, но продолжает платить России значительные суммы по контрактам за ремонт давно поставленного оборудования и вооружений.

23 сентября МИД Болгарии объявил двух неназванных российских дипломатов персонами нон грата и дал им 72 часа на отъезд. Болгарские СМИ писали, что, по данным прокуратуры, они с 2016 года вели разведывательную деятельность и через граждан Болгарии, имеющих доступ к связанной с ВПК информации, собирали данные о планах модернизации болгарской армии и техподдержке военной техники.

"24 часа" уточняют, что Быков приехал в Болгарию только в прошлом году, поэтому обвинения, касающиеся 2016 года, к нему не должны относиться.

В Болгарии инициировано досудебное производство по факту совершения преступления в отношении государства - сборе иностранными гражданами информации, составляющей государственную тайну с целью дальнейшей ее передачи иностранному государству или организации - российской военной разведке в Москве. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил главу МИД страны о ходе расследования.

"24 часа" отмечают, что это уже третий случай высылки российских дипломатов за год.

В конце января, по сообщениям болгарских СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой. По данным СМИ, один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе России в Софии, а второй работал в торговом представительстве. Оба дипломата были также объявлены персонами нон грата.