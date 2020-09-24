Минск усомнился в значимости непризнания Лукашенко отдельными странами

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Попытки отдельных западных стран поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко не отображают мнения всего международного сообщества, заявили в МИД республики.

В ведомстве подчеркнули, что "Белоруссия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода".

В заявлении отмечается, что Белоруссия являемся международно-признанным независимым государством и равноправна на международной арене. А также напомнили, что "запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН".

"Белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы. Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными актерами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны.", - сказали в МИД Белоруссии.

При этом в министерстве выразили удивление поведением Украины, которая уже не пытается "закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений".