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Лукашенко ответил на упреки Запада по поводу "тайной" инаугурации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные страны об инаугурации главы государства, поскольку это внутреннее дело республики.

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал Лукашенко на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином в четверг. Президента цитирует госагентство БелТА.

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Лукашенко считает неконструктивной позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Белоруссии. "Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - сказал он.

"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли", - добавил Лукашенко.

Президент также вновь заявил, что Белоруссия никого не просила признавать его легитимность и итоги президентских выборов.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - подчеркнул Лукашенко.

"Тайная" инаугурация Лукашенко

Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года, вступил в должность президента на церемонии инаугурации в Минске накануне, 23 сентября. Эта церемония заранее не анонсировалась.

После этого министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что "тайная" инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию". "Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в твиттере.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал украинский министр в твиттере.

Александр Лукашенко Белоруссия

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