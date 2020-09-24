МИД Британии счел тайную инаугурацию Лукашенко дискредитирующей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии ещё сильнее дискредитирует его, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в среду в Твиттере.

Ранее в Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Белоруссии после его инаугурации.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли ппримерно 5-7 тыс. человек, несогласных с внезапно проведенной инаугурацией Александра Лукашенко.

Со ссылкой на очевидцев сообщалось о задержании в разных районах Минска более 100 участников протеста против инаугурации Лукашенко. Сотрудники силовых структур проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.