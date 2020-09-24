Китай приостановил импорт рыбы норвежской компании из-за COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР приняло превентивные меры в отношении норвежской компании Havfisk из-за коронавируса COVID-19, обнаруженного в образцах импортируемых ею морепродуктов.

Результаты тестов проб, взятых с упаковок замороженной рыбы с принадлежащего компании судна Gadus Njord, оказались положительными, заявили в ведомстве.

Таможенные органы по всей стране в течение недели не будут принимать таможенные декларации на импорт морепродуктов Havfisk, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее в сентябре китайские и западные СМИ сообщали, что власти провинции Цзилинь в КНР обнаружили COVID-19 на импортированных из РФ упаковках с замороженными кальмарами. Позднее в Россельхознадзоре "Интерфаксу" заявили, что ведомство пока не получало от Китая официального подтверждения обнаружения следов коронавирусной инфекции на упаковке с морепродуктами.