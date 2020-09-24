Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Китай приостановил импорт рыбы норвежской компании из-за COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР приняло превентивные меры в отношении норвежской компании Havfisk из-за коронавируса COVID-19, обнаруженного в образцах импортируемых ею морепродуктов.

Результаты тестов проб, взятых с упаковок замороженной рыбы с принадлежащего компании судна Gadus Njord, оказались положительными, заявили в ведомстве.

Таможенные органы по всей стране в течение недели не будут принимать таможенные декларации на импорт морепродуктов Havfisk, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее в сентябре китайские и западные СМИ сообщали, что власти провинции Цзилинь в КНР обнаружили COVID-19 на импортированных из РФ упаковках с замороженными кальмарами. Позднее в Россельхознадзоре "Интерфаксу" заявили, что ведомство пока не получало от Китая официального подтверждения обнаружения следов коронавирусной инфекции на упаковке с морепродуктами.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Норвегия Havfisk Коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Пандемия коронавируса

Власти ЕС заявили о последнем шансе избежать второй волны COVID-19

Пандемия коронавируса

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19
Навальный попал в больницу

Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за "дела Навального"

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Опрос показал, что Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране

Опрос показал, что Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране

Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

В Сеуле сообщили о застреленном в КНДР чиновнике из Южной Кореи

Дипломаты призвали США бороться не с вакцинами РФ, а c COVID-19

Дипломаты призвали США бороться не с вакцинами РФ, а c COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');