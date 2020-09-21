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Россельхознадзор не получал от Китая подтверждения COVID-19 на морепродуктах из РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор пока не получал от Китая официального подтверждения обнаружения следов коронавирусной инфекции на упаковке замороженных морепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Как только информация будет предоставлена, Россельхознадзор оперативно выяснит все обстоятельства и примет необходимые меры", - сказали в пресс-службе.

Ранее ведомство договорилось с китайской стороной о немедленном прекращении экспорта продукции с российских предприятий и оперативном уведомлении об этом Главного таможенного управления КНР в случае, если у сотрудников будет обнаружен коронавирус. Российские компании и отраслевые ассоциации были уведомлены об этом.

Кроме того, Россельхознадзор разработал и направил соответствующие рекомендации для судов и береговых предприятий, основанные на требованиях ВОЗ, ФАО, Роспотребнадзора и зарубежных компетентных ведомств.

Как сообщали китайские и западные СМИ, власти китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на импортированных из РФ упаковках с замороженными кальмарами. Теперь медики проводят тестирование на вирус людей, прикасавшихся к этому грузу. Изначально кальмары доставили в столицу провинции Чанчунь. Затем одну из упаковок перевезли в город Фуюй, в котором в настоящее время проверяют, не привело ли это к заражению кого-то из жителей коронавирусом.

Европейские СМИ, в свою очередь, напоминают, что в ВОЗ призывали без паники относиться к таким сообщениям, и подчеркивали, что пока нет данных, что распространение вируса таким образом представляет реальную опасность.

Россельхознадзор Китай

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