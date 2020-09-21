Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 20.09В России 1 103 399+6 148В мире 30 685 001+278 804

Власти китайской провинции нашли коронавирус на кальмарах из РФ

Власти китайской провинции нашли коронавирус на кальмарах из РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти китайской провинции Цзилинь обнаружили коронавирус COVID-19 на импортированных из РФ упаковках с замороженными кальмарами, сообщают китайские и западные СМИ.

Теперь медики проводят тестирование на вирус людей, прикасавшихся к этому грузу. Изначально кальмаров доставили в столицу провинции Чанчунь. Затем одну из упаковок перевезли в город Фуюй, в котором в настоящее время как раз проверяют, не привело ли это к заражению кого-то из жителей коронавирусом.

В августе в двух китайских городах заявляли об обнаружении COVID-19 на упаковках с импортированными продуктами питания. Европейские СМИ, в свою очередь, напоминают, что в ВОЗ призывали без паники относиться к таким сообщениям и подчёркивали, что пока нет данных о том, что распространение вируса таким образом представляет реальную опасность.

КНР коронавирус

Новости

Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

На борту севшего на мель в Финляндии парома находились 11 россиян

Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Массовые задержания начались в Минске

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

На акцию оппозиции в Минске пришло около 50 тыс. человек

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

В центр Минска ввели бронетехнику

В центр Минска ввели бронетехнику
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');