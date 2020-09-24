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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:51Заразились
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В Великобритании установлен рекорд по числу заразившихся COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании за минувшие сутки зарегистрирован самый высокий в стране прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, сообщают британские СМИ.

Пандемия коронавируса

В стране за последние 24 часа выявили 6,6 тыс. новых случаев заражения. Днем ранее этот показатель составлял 6,1 тыс. Кроме того, среди зараженных за сутки зафиксировано 40 летальных исходов.

На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать второго возможного национального "локдауна" из-за COVID-19.

Между тем, Джонсон ранее сообщил о введении в Англии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, перевод офисных работников на дистанционный режим и запрет работы пабов, баров и ресторанов после 22:00.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании превышает отметку в 415 тыс., причем более 41 тыс. заразившихся скончались.

Великобритания коронавирус

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