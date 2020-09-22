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Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19

Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Англии вновь вводят ограничительные меры по борьбе с COVID-19, в частности, ограничения на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Правительство введет тщательно рассмотренные новые ограничения в Англии, чтобы достичь максимального сокращения наших показателей (заражения коронавирусом - ИФ) с минимальным ущербом жизням и условиям жизни", - заявил Джонсон,

Он добавил, что в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, а также, что школы и университеты не прекратят работу.

"Во-первых, мы просим всех офисных работников, которые могут работать из дома, так и сделать", - сказал Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

"Во-вторых, с четверга все пабы, бары и рестораны должны обслуживать только у столиков, за исключением услуги на вынос", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что все заведения должны закрываться в 22:00 по местному времени (00:00 по Москве).

По его словам, правительство также расширяет требование носить защитные маски, в частности, теперь эта мера применима и к "сотрудникам магазинов розничной торговли, всем пользователям такси и частных транспортных средств". Кроме того, в барах и ресторанах гости и сотрудники обязаны использовать маски в то время, когда они еще не сидят за столиком.

По словам премьера, с понедельника 28 сентября допустимое число гостей на свадьбах не должно превышать 15 человек, на церемониях погребения разрешено присутствие до 30 человек.

Джонсон заявил, что в сферах туризма и торговли рекомендации по мерам по борьбе с коронавирусом станут "юридическими обязательствами", в случае нарушения которых будет выписываться штраф.

"Эти правила, эти меры сработают только в случае, если люди будут их придерживаться", - заявил Джонсон.

За нарушение этих правил предусмотрены ужесточенные наказания. Так, штраф до 10 тыс. фунтов стерлингов предусмотрен для тех, кто должен был самоизолироваться, но не сделал этого. Такой же штраф применим к предприятиям, нарушающим правила.

За нарушение правила по обязательному ношению масок будет выписываться штраф в размере до 200 фунтов стерлингов за первое нарушение.

Джонсон заявил, что для соблюдения порядка будет размещено больше сотрудников полиции на улицах страны

Премьер добавил, что вышеперечисленные меры распространяются на Англию, что касается других регионов страны, их власти "предпримут похожие шаги" по предотвращению распространения COVID-19.

Накануне главный врач Великобритании Крис Уитти считает, что Лондону нужно серьезно отнестись к борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в следующие шесть месяцев из-за стремительного распространения инфекции.

"Нам следует рассматривать (эпидемию - ИФ) как шестимесячную проблему, с которой нужно справиться коллективно, она не является неопределенной", - сказал Уитти на брифинге.

Sky News приводит слова Уитти, который заявил, что стране следует "сменить курс", в противном случае жители столкнутся с тяжелой ситуацией.

Советник правительства по науке Патрик Вэллэнс в свою очередь заявил, что через несколько недель среднесуточный прирост заражений в Великобритании может достичь 49 тыс. в случае, если не будет предпринято никаких действий. Что касается летальных исходов инфицированных, их каждодневный прирост может составить более 200 к середине ноября.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании превышает отметку в 398 тыс., причем более 41,7 тыс. заразившихся скончались.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Великобритания Англия Борис Джонсон коронавирус

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