Во Франции побит рекорд по числу заболевших COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции зафиксирован рекордно высокий прирост новых случаев коронавируса в стране за сутки, сообщают французские СМИ.

За последние 24 часа выявлено более 16 тыс. новых случаев. Кроме того, зарегистрировано 52 летальных исхода среди заболевших COVID-19.

Во многих европейских странах в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Ранее в четверг в Великобритании также зафиксировали рекордное для страны количество заболевших коронавирусом за сутки.