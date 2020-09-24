Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Алексей Навальный до конца курса реабилитации останется в Германии, реабилитация может занять несколько недель, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сказала Ярмыш в эфире "Навальный. Live".

В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера в коме госпитализировали в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Спустя неделю немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.