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Приставы арестовали квартиру Навального

Приставы арестовали квартиру Навального
Сотрудник Федеральной Службы судебных приставов
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Квартира оппозиционера Алексея Навального в Марьино арестована, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московский школьник", принадлежащей Евгению Пригожину", - сообщила Ярмыш в твиттере.

Она уточнила, что 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея", - сказала Ярмыш.

Она также напомнила, что ранее были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционера Любови Соболь.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов России, Навальный по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы должен выплатить 28 924 117 рублей в качестве взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также 2 050 364 рубля в качестве оплаты исполнительных сборов.

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В октябре прошлого года Арбитражный суд в Москве удовлетворил иск компании "Московский школьник", поставляющей питание для школ, на 88 млн рублей к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Иск был подан из-за статьи и видеоролика, посвященных проблемам организации истцом питания детей в детских садах и школах Москвы. "Московский школьник" требовал признать недействительными и порочащими его репутацию 29 фрагментов публикации.

Позже Евгений Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с ФБК, Навального и Соболь. Новый владелец заявил, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники Charite, куда он около месяца назад в состоянии комы был доставлен из реанимации омской больницы. Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

Алексей навальный ФССП Московский школьник

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