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Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Американские сенаторы предложили ввести санкции против чиновников РФ. Причиной ограничений стал инцидент с Алексеем Навальным. Законопроект о санкциях составляли сенаторы Демократической и Республиканской партий.

– Во Франции побит рекорд по числу заболевших COVID-19. Количество заболевших превысило 16 тысяч. Ранее рекорд по заражениям зафиксировали в Великобритании.

– Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину. Его оставят под стражей до суда. Якобы обвиняемый пытался завербовать сотрудника Tesla.

– "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА. Исход матча решился в дополнительное время. Это второй Суперкубок УЕФА в истории "Баварии.

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