Напавший на людей в Париже мстил за карикатуру в Charlie Hebdo

По данным французских СМИ, мужчина не знал о переезде редакции журнала

Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в Париже за нападение на людей близ здания, где раньше размещалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, признал террористический замысел своей атаки, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.

В сообщении на сайте канала отмечается, что 18-летний Али Х., являющийся выходцем из Пакистана, мотивировал свои действия повторной публикацией в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. Другие СМИ сообщали, что Али Х. не знал о переезде редакции сатирического издания и считал, что нападает на сотрудников Charlie Hebdo.

Телеканал France 24 передал в субботу, что, по данным МВД, по прибытии во Францию три года назад Али Х. не проявлял никаких признаков исламского радикализма. Обыск по его месту жительства также не выявил следов принадлежности к какой-либо радикальной организации. Тем не менее, проживавшие с ним люди были задержаны для проведения следственных действий. Всего под стражу, включая самого Али Х., взяты семеро человек.

Le Figaro приводит слова министра внутренних дел Жеральда Дарманена о том, что нападавший прибыл во Францию "три года назад как одинокий несовершеннолетний". Это дало ему возможность получать пособие на проживание.

Газета Le Parisien сообщает, что пакистанец при въезде в страну предъявил свидетельство о рождении от 10 августа 2002 года. С 17 августа 2018 года ему было назначено пособие по социальной помощи детям от департамента Валь-д'Уаз (регион Иль-де-Франс). Но вскоре департамент оспорил в суде его несовершеннолетие. "По нашей информации, - пишет Le Figaro, - молодой человек действительно выглядит гораздо старше, чем он утверждает".

Накануне ножевые ранения получили два сотрудника информационного агентства Premieres Lignes. Французские СМИ отмечают, что инцидент произошел в момент, когда проходит суд по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Тогда в результате нападения исламских боевиков погибли 12 человек, 11 были ранены. Главные подозреваемые в совершении теракта - братья Саид и Шериф Куаши - были ликвидированы 9 января французским спецназом.

Нападение спровоцировала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. Теракт в Charlie Hebdo положил начало серии нападений исламистов во Франции.

В начале сентября нынешнего года журнал повторно опубликовал карикатуры на пророка.