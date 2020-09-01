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Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo решил повторить публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые стали поводом нападения на редакцию в январе 2015 года. Издание это сделает накануне начала процесса по делу об этом теракте, жертвами которого стали 12 человек.

Выпуск с карикатурами будет доступен онлайн с 1 сентября, в печати он появится 2 сентября, уточняет France Info.

"Мы никогда не заляжем на дно, мы никогда не сдадимся", - написал в редакционной статье директор издания Лоран Суриссо (Рисс).

Речь идет о 12 рисунках, которые в сентябре 2005 года опубликовала датская Jyllands-Posten и которые в 2006 году появились на страницах Charlie Hebdo. Среди них будет рисунок пророка с бомбой на голове вместо тюрбана. На главной странице будет отпечатана работа художника Кабю, погибшего при теракте в редакции.

В редакции заявили, что получали много просьб возобновить выпуск карикатур на пророка, но до сих пор не делали этого - не потому, что это запрещено законом, а потому что для этого не было осмысленного повода.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Братьев нашли и убили 9 января. В тот же день был убит их сообщник Амеди Кулибали, который 7 января захватил заложников в кошерном магазине в Париже. Ответственность за теракты взяли на себя запрещенные в России "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Перед судом предстанут 14 предполагаемых сообщников Куаши и Кулибали, напоминает France24.

Charlie Hebdo в отстаивании права на свободу слова публикует в том числе карикатуры на теракты и жертв террористов, критики издания считают, что оно часто переходит грань. Нападение на редакцию объединило Францию под лозунгом #JeSuisCharlie.

Charlie Hebdo Франци Париж пророк Мухаммед

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