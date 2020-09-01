Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo решил повторить публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые стали поводом нападения на редакцию в январе 2015 года. Издание это сделает накануне начала процесса по делу об этом теракте, жертвами которого стали 12 человек.
French satirical weekly Charlie Hebdo, the target of a massacre by Islamist gunmen in 2015, is republishing controversial cartoons of the Prophet Mohammed to mark the start of the trial this week of alleged accomplices in the attack— Natasha Fatah (@NatashaFatah) September 1, 2020
via @NahayatT https://t.co/INmqCD9e3z
Выпуск с карикатурами будет доступен онлайн с 1 сентября, в печати он появится 2 сентября, уточняет France Info.
"Мы никогда не заляжем на дно, мы никогда не сдадимся", - написал в редакционной статье директор издания Лоран Суриссо (Рисс).
Речь идет о 12 рисунках, которые в сентябре 2005 года опубликовала датская Jyllands-Posten и которые в 2006 году появились на страницах Charlie Hebdo. Среди них будет рисунок пророка с бомбой на голове вместо тюрбана. На главной странице будет отпечатана работа художника Кабю, погибшего при теракте в редакции.
В редакции заявили, что получали много просьб возобновить выпуск карикатур на пророка, но до сих пор не делали этого - не потому, что это запрещено законом, а потому что для этого не было осмысленного повода.
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Братьев нашли и убили 9 января. В тот же день был убит их сообщник Амеди Кулибали, который 7 января захватил заложников в кошерном магазине в Париже. Ответственность за теракты взяли на себя запрещенные в России "Аль-Каида" и "Исламское государство".
Перед судом предстанут 14 предполагаемых сообщников Куаши и Кулибали, напоминает France24.
Charlie Hebdo в отстаивании права на свободу слова публикует в том числе карикатуры на теракты и жертв террористов, критики издания считают, что оно часто переходит грань. Нападение на редакцию объединило Францию под лозунгом #JeSuisCharlie.