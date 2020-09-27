Минобороны Армении сообщило об уничтожении трех танков ВС Азербайджана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с самопровозглашённым Нагорным Карабахом отбиты, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка. Бои продолжаются", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.