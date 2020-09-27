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Армия Азербайджана перешла в контрнаступление по всей линии фронта

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту, сообщает министерство обороны.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их", - отмечается в сообщении.

Контрнаступление продолжается.

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