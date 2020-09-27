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Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Нагорном Карабахе произошли столкновения. Армянская сторона обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную территорию. Азербайджанская сторона сообщила, что задействовала авиацию, чтобы предотвратить провокацию со стороны Армении. По данным минобороны Азербайджана, ВС уничтожили 12 ЗРК "Оса" ПВО Армении и армия страны перешла в контрнаступление по всей линии фронта. Армянская сторона сообщила об уничтожении трех танков противника.

- Сайты белорусских госканалов взломали хакеры. Некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео несанкционированных протестов. Телеканал "Беларусь 1" восстановил онлайн-вещание.

- В Лондоне на акции против COVID-ограничений произошли стычки с полицией. Полицейские пустили в ход дубинки после того, как протестующие начали бросать в них бутылки. Пострадали как минимум трое участников протеста и четверо офицеров. Нескольких активистов задержали.

- Иудеи отмечают День искупления - Йом-Кипур. В этом году Йом-Кипур иудеи будут с особой силой просить всевышнего о прощении грехов, избавлении мира от пандемии и экономических потрясений.

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