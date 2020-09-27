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Азербайджан заявил о контрнаступлении в ответ на провокации Армении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, заявил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны, сказал Эйвазов.

По его словам, азербайджанские военные уничтожили значительное количество техники, военные объекты и живую силу противника на передовой линии и в глубине обороны. Он сообщил, что уничтожены до 12 зенитно-ракетных комплексов "Оса". "У ВС Азербайджана поврежден один боевой вертолет, но пилот смог приземлиться, потерь нет", - добавил пресс-секретарь министерства.

Вместе с тем Минобороны Азербайджана опровергает информацию об уничтожении азербайджанских танков, вертолетов и БПЛА армянскими военными. "Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией", - говорится в сообщении министертства.

В Баку заявляют, что подразделения ВС Азербайджана "обладают полным преимуществом над противником на фронте".

Эскалация в зоне конфликта

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

В воскресенье пресс-служба Минобороны непризнанной НКР сообщила об ожесточенных боях в зоне армяно-азербайджанского конфликта. "В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Со своей стороны пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в фейсбуке, что "подразделения Армии обороны НКР мощными ударами предотвращают действия противника".

Омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

История конфликта

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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