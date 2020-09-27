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Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о жертвах среди мирных жителей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

Он сообщил журналистам, что в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте. "Масштабные повреждения гражданских объектов есть в многочисленных населенных пунктах", - отметил Бегларян.

Он также заявил, что ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

"Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном позднее в воскресенье его пресс-службой.

Омбудсмен призывает международное сообщество дать соответствующую оценку действиям Азербайджана.

Ранее в воскресенье пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха сообщила об ожесточенных боях в зоне карабахского конфликта.

"27 сентября в 7:15 (6:15 по Москве) ВС Азербайджана с применением артиллерийских средств и ударных беспилотников перешел в наступление по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, в настоящее время "ожесточенные бои продолжаются".

Со своей стороны пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в фейсбуке, что "подразделения Армии обороны НКР мощными ударами предотвращают действия противника".

Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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