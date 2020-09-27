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В Карабахе и Азербайджане сообщают о раненых и погибших мирных жителях

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Десятки мирных жителей получили ранения в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны, два человека были убиты, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян в воскресенье.

"Противник из артиллерии в основном поражал населенные пункты. К сожалению, у нас есть и две жертвы - женщина и ребенок", - сказал Погосян представителям местных СМИ.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана сообщила о шести раненых гражданских лицах. Также сообщается о погибших среди мирного населения и военных, но их число не уточняется.

Между тем секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что около десяти военнослужащих погибли в результате начавшихся утром в воскресенье боев на линии соприкосновения с Азербайджаном.

"Но цифры пока неточные. Нам нечего скрывать, и все данные будут обнародованы", - сказал Бабаян журналистам в воскресенье. По его словам, со стороны Азербайджана есть большие потери как в живой силе, так и технике.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана заявили в воскресенье, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.

Президент Азербайджана заявил, что операция является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД РФ.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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