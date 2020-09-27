Азербайджан назвал операцию в Карабахе ответом на обстрел своих военных
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военная операция Азербайджана в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители, заявил в воскресенье азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции азербайджанских военных и гражданское население по различным направлениям на линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различных орудий, в том числе из крупных", - сказал Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу в воскресенье.
Президент назвал это "очередной военной провокацией Армении".
"В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - добавил Алиев.
"Сегодня Армения является угрозой для региона. Азербайджан не прибегал к провокации, а лишь защищает собственные позиции", - сказал азербайджанский лидер.
"Что делают армянские военные на азербайджанских землях? Азербайджанская армия воюет сегодня на своей территории, защищает территориальную целостность, наносит по противнику сокрушительные удары. Наше дело правое и мы победим", - добавил Алиев.
Между тем Минобороны Азербайджана сообщает, что целью военной операции не являются гражданские объекты в Карабахе.
Эскалация конфликта в Карабахе
В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Минобороны Азербайджана заявили в воскресенье, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.
Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил о жертвах среди мирного населения.
Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД РФ.
Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.
Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.
В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.