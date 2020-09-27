МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, призывает стороны конфликта срочно прекратить огонь.

"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях", - говорится в заявлении МИД РФ относительно обострения ситуации в регионе.

Как подчеркивается в документе, текст которого размещен на сайте российского ведомства в воскресенье, "призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации".

Утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.