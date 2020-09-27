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Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

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Ранее сообщалось о более ста задержанных.

Чемоданова ранее отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства в отношении протестующих. Как подчеркнула собеседник агентства, "но светошумовые гранаты нигде не применялись".

В целом, заметила официальный представитель МВД, количество участников протестных акций в это воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные, в том числе и в Минске.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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