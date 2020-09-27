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В Армении заявили о боях на всей линии соприкосновения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка в зоне карабахского конфликта остается напряженной, на всей линии соприкосновения идут бои, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье.

"Армия обороны Нагорного Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения, в частности, на севере, северо-востоке и юго-востоке ведет бои. Ситуация напряженная. Есть жертвы как среди военнослужащих, так и гражданского населения", - сказал Пашинян на специальном заседании парламента в воскресенье.

По его словам, ситуация постоянно развивается. "Наши военные говорят, что ситуация напряженная, но окончательную оценку давать пока рано", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что нанесены удары по Степанакерту, другим населенным пунктам в Карабахе. "Армия обороны выполняет задачу по пресечению агрессии Азербайджана", - сказал Пашинян.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло утром в воскресенье, когда Азербайджан начал операцию. Азербайджанские власти заявили, что военные ведут контрнаступление в ответ на обстрел со стороны Армении. Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян

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